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木版画　浮世絵　野村芳光　京洛名所　『加茂堤の雪』　1930 希少
商品番号 A48189112967
商品名

木版画　浮世絵　野村芳光　京洛名所　『加茂堤の雪』　1930 希少
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本紙：約38.5×25㎝画像もご参照の上、年代物にご理解下さいます方、よろしくお願いいたします。このクリアケースごとメルカリ宅急便で発送させていただきます。よろしくお願いいたします。種類···木版画
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京洛名所｜NDLイメージバンク｜国立国会図書館

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野村芳光: 「京洛名所」 - 立命館大学 - 浮世絵検索

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京洛名所｜NDLイメージバンク｜国立国会図書館

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