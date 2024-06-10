美品 スケッチャーズ マテーラ 2.0 ハイプラ

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スケッチャーズSKECHERSMatera2.0-Hypraベージュ×ブラックUS8日本サイズ26,0相当箱無し短時間のみ着用したのち保管していました。主観的になりますが靴底にうっすらと汚れがある以外は美品だと思います。自宅保管の中古品とご了承下さい。検品には注意していますが見落としがある場合があります。小さくして発送します。商品説明非常に快適で洗練されたスタイル。柔らかな織りのストレッチフィットニットメッシュ生地のアッパーは、スポーティで快適なウォーキングとトレーニングスニーカーにスリップインし、色のアクセントが織り込まれています。快適性を高めるMemoryFoamインソール搭載。※MemoryFoamとは｜非常にやわらかい形状記憶素材と肌触りのよい素材で快適な履き心地のインソール(中敷)です。柔らかく編まれたストレッチフィットニットメッシュ生地アッパーコントラストカラーまたはマッチングカラーのヒールパネルディテールで織られています柔らかなストレッチカラーと甲のパネルが快適なストレッチフィットデザイン外部ヒールスタビライザーオーバーレイスペックルカラー仕上げの柔軟で軽量な衝撃吸収ミッドソール多方向の関節式トラクションデザインを備えた柔軟なアウトソール