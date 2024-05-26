【ほぼ美品】ポールスミス　牛革　長財布　ブラック　箱付き

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ポールスミスの牛革の長財布です多少の汚れや傷はありますが使用期間が短く、袋と箱に入れ保管しておりましたため美品です袋、注意書き、箱付きです
http://narcologia.ru/goods/enquire872489.html
http://narcologia.ru/goods/displease199131.html
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