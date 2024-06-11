ARIZONA FREEDOM アリゾナフリーダム 細角 チェーン ネックレス

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ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムシルバー太陽神ロゴプレート細角チェーンネックレスイーグルフェザーペンダントトップ47cm※自己紹介文を読んでからご参加下さい。他でも出品しておりますので購入前に必ず在庫確認のメッセージをお願いいたします。メッセージなく購入されてもお取引はできませんので必ずメッセージで在庫確認後購入よろしくお願いします。商品詳細ブランド：ARIZONAFREEDOM商品名：細角ネックレスチェーンカラー：シルバーサイズ：全長約47cm幅約0.25mm素材：SILVER925付属品：なし状態：多少の細かなスレ・小傷はありますが、目立つダメージはなくまだまだお使いいただけるかと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんが中古品になりますのでご了承ください。6103290S