NUMBER (N)INE 編み込み silver925 バングル

NUMBER(N)INEナンバーナイン編み込みシルバーバングル素材silver925サイズ全長16cm幅2cm重量71.4g都内の正規品店で購入致しました。付属品は御座いません。出品迷っているためお値下げ不可です。即購入可カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー



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