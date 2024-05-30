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正規品 クロムハーツ 22k タイニーファットクロスダイヤ ネックレスセット3点
商品番号 H93286316107
商品名

正規品 クロムハーツ 22k タイニーファットクロスダイヤ ネックレスセット3点
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 37,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めまして✧商品をご覧頂きありがとうございます。クロムハーツネックレス3点各size[22kタイニーファットクロスダイヤ]3.4cm×1.7cm[22kベビーファットクロスダイヤ]2.4cm×1.0cm[22kロールチェーンネックレス]50cm2点のネックレスに22kゴールド.純正ジルコンダイヤ.刻印加工を施しています。付属のロールチェーンも22k加工.刻印済ダイヤも綺麗に留め加工していますのでタイニークロス.ベビーファット共にどちらも美しく輝きを放っています。付属品5点[専用箱][インボイス写し][ショッパー][保存革袋][シルバーポリッシュ]
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis702844.html
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