正規品 クロムハーツ 22k タイニーファットクロスダイヤ ネックレスセット3点

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商品詳細
初めまして✧商品をご覧頂きありがとうございます。クロムハーツネックレス3点各size[22kタイニーファットクロスダイヤ]3.4cm×1.7cm[22kベビーファットクロスダイヤ]2.4cm×1.0cm[22kロールチェーンネックレス]50cm2点のネックレスに22kゴールド.純正ジルコンダイヤ.刻印加工を施しています。付属のロールチェーンも22k加工.刻印済ダイヤも綺麗に留め加工していますのでタイニークロス.ベビーファット共にどちらも美しく輝きを放っています。付属品5点[専用箱][インボイス写し][ショッパー][保存革袋][シルバーポリッシュ]
http://narcologia.ru/goods/unusable207574.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis702844.html
http://narcologia.ru/goods/passionate317613.html
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正規品 クロムハーツ 22k タイニーファットクロスダイヤ ネックレス ...
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