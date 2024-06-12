DIESEL × DUCATI ブルゾン

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商品詳細
DIESEL×DUCATIライダースブルゾンディーゼルとデュカティのコラボブルゾンになります。百貨店のディーゼルショップで購入しました。サイズSですが普段M〜Lサイズの方でも着て頂けます。カラー···ブラック着崩れ・伸び等なく非常に綺麗です。サイズの合う方にぜひ#diesel#ディーゼルライダース #ディーゼル #ディーゼルメンズ #デュカティ #ディカティブルゾン #ライダース #ライダースジャケット #ディーゼル×デュカティ #コラボ
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