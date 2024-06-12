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DIESEL × DUCATI ブルゾン
商品番号 N90546812859
商品名

DIESEL × DUCATI ブルゾン
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 16,513 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIESEL×DUCATIライダースブルゾンディーゼルとデュカティのコラボブルゾンになります。百貨店のディーゼルショップで購入しました。サイズSですが普段M〜Lサイズの方でも着て頂けます。カラー···ブラック着崩れ・伸び等なく非常に綺麗です。サイズの合う方にぜひ#diesel#ディーゼルライダース　#ディーゼル　#ディーゼルメンズ　#デュカティ　#ディカティブルゾン　#ライダース　#ライダースジャケット　#ディーゼル×デュカティ　#コラボ
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