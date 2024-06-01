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カーハート　サンタフェジャケット　美品　レア
商品番号 U50604014335
商品名

カーハート　サンタフェジャケット　美品　レア
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カーハート　carheartサンタフェジャケット　ビッグサイズになります。なかなか2xlのサイズはないと思います。状態も写真のように美品になります。オーバーサイズで着るのもいいと思います。値下げしました。
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