カーハート　サンタフェジャケット　美品　レア

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商品詳細
カーハート carheartサンタフェジャケット ビッグサイズになります。なかなか2xlのサイズはないと思います。状態も写真のように美品になります。オーバーサイズで着るのもいいと思います。値下げしました。
http://narcologia.ru/goods/Persia733288.html
http://narcologia.ru/goods/cotton818761.html
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