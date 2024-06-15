【未使用】クロコダイル　ワニ革　お札入れ　シャイニング加工　高級感　薄手

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数ある中からご覧頂きありがとうございます♪【商品】クロコダイル お札入れ 長財布未使用品 薄手 溢れる高級感スマート メンズ レディース ユニセックス 上品 リアルクロコエキゾチックレザー小銭入れ：0 札入れ：1 カード入れ：0内側ポケット：2 外側ポケット：0【サイズ】縦 9cm横 7.5cmマチ 1.5cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。#くぅ'sコレクション【状態】未使用品です。大変綺麗な状態で保存されていました。これからも長くご愛用頂けます。詳細は写真でご確認下さい。※発送前に商品状態を確認しておりますが、素人検品ですので見落としがありましたら申し訳ございません。【カラー】ブラック 黒 Black※光の加減で若干異なる色味になっている場合があります。【素材】クロコダイル ワニ革 シャイニング加工【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※プロフィールをご一読ください。※あくまでも中古品でございます。中古品にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。※気になる点はコメントにてお聞き下さい。【購入元】ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不用品など 鑑定済の商品ですので安心してお買い求め下さい♪管理番号：1005−0061カラー...ブラック財布形...長財布