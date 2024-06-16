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グラッドハンドのシューホーン　本革カバー付き
商品番号 J16585627288
商品名

グラッドハンドのシューホーン　本革カバー付き
ブランド名 グラッドハンド
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

カラー···ブラックボタンのバネが効いていませんが使用には問題ありません。やれ感がカッコ良すぎる一品です。
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