ヤマハオークカスタム12インチタム

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商品詳細
ヤマハオークカスタム12インチタム12x9 ブラック【希少】国内生産品【サカエリズム社】機材整理の為、出品致します。プロテクションラケット製のソフトケースを付けて発送させて頂きます。この機会に是非ご検討をお願い致します。YAMAHA
http://narcologia.ru/goods/recuperation411221.html
http://narcologia.ru/goods/approximate95820.html
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