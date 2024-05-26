DENHAM × ATELIER RESERVE デニムジャケット

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DENHAM×ATELIERRESERVEデニムジャケットデンハムと同じオランダ・アムステルダムを拠点とするクリエイティブ集団、アトリエリザーブとのコラボアイテム。アルジャン・モハメッドとデリーニオ・フランクの2人組による斬新なアプローチは、この幅広ブルゾンにも顕著に表れている。古着を解体・再構築し、リジッドとウォッシュドを切り替えた、デザイン。阪急メンズ東京のコンセプトストア「エーアールシーデンハム」の記念限定モデルとしてリリース。【カラー】インディゴグレー【素材】コットン100％【製造国】オランダ製【サイズ】L着丈約76cm肩幅約60cm身幅約71cm袖丈約62cm