WING ROCK ウイングロック ウィングロック クロス WINGROCK

早い者勝ちです。売り切れの際はご了承下さい。入手困難!!オールド廃盤貴重なWINGROCK金インディアンフェイス3ホイールクロスペンダントトップの出品です。金が陰と銀が陽バランスが最高です。クロスは#インディアンに古くから伝わる四方向を示す”東西南北”を表しており、魔除け効果や身に着けた者に幸運をもたらす効果があると言われています！ウイングロックは特に、#オールドが価格の高騰が年々されております。今後、更に価値が上がり、高騰する可能性もあります。WINGROCKオーナーの前崎リキ氏は、ナバホ(#Navajo)インディアンから銀細工を学び、帰国後には一時期#ゴローズにも在籍し、吾郎氏とも関わりがあったとされており、インディアンジュエリー界では有名な人物、ブランドとして知られています！ウイングロックホイールクロス金インディアンペンダントトップです。中央のインディアン部分が金でホイール等の部分はシルバーです。状態汚れ、小キズ中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。画像でご確認をお願い致します。※革ひも、定規は出品物ではありませんのでご了承下さい。別でオールドのWINGROCK特注メタルも出品しております。是非、ご覧ください。#ゴローズ#goros#ナバホ#ナバホ族#タディアンドキング#ケンキクチ#クロムハーツ#CHROMEHEARTS#木村拓哉#キムタク#サブカルチャー#ヒステリックグラマー#オールドジョー#マインデニム#タトゥースタジオヤマダ#tattoostudioyamada#オモシーチャンネル#シュガーヒル#東京インディアンズ#tokyoindians#インディアンズ#indian#インディアン#ベルベルジン#ジャンティーク#お守り#幸運#インディアンジュエリー#ターコイズ#ウィングロック#ウイングロック#wingrock#TSYTATTOOSTUDIOYAMADATATTOOSTUDIOYAMADAゴローズTADY\u0026KING好きの方にもオススメです。材質...シルバー



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