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BLACK FRUIT☆平野紫耀くん着用CAP
商品番号 T68225104047
商品名

BLACK FRUIT☆平野紫耀くん着用CAP
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

“BLACKFRUIT”のDRIPLEMONEMBROIDEREDCAPです。素材...綿100%サイズ…フリー(55〜60㌢　調整可能)キンプリメンバーが衣装でも着用していることの多いブランドで、このキャップは平野紫耀くんがダンス時に被っていたことで大人気です。予約してやっと手に入れましたが、焦って2つ買ってしまったようです。届いたまま、新品未使用でお譲りします。お探しの方、予約販売を待てないお急ぎの方、いかがでしょうか。潰れないように丁寧に梱包して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly854984.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox316739.html
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BLACK FRUIT☆平野紫耀くん着用CAP
BLACK FRUIT☆平野紫耀くん着用CAP - キャップ

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