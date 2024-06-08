“BLACKFRUIT”のDRIPLEMONEMBROIDEREDCAPです。素材...綿100%サイズ…フリー(55〜60㌢ 調整可能)キンプリメンバーが衣装でも着用していることの多いブランドで、このキャップは平野紫耀くんがダンス時に被っていたことで大人気です。予約してやっと手に入れましたが、焦って2つ買ってしまったようです。届いたまま、新品未使用でお譲りします。お探しの方、予約販売を待てないお急ぎの方、いかがでしょうか。潰れないように丁寧に梱包して発送致します。



BLACK FRUIT☆平野紫耀くん着用CAP - キャップ



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BLACKFRUIT™



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2023年最新】ブラックフルーツ 平野紫耀の人気アイテム - メルカリ



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Kaito on X:



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