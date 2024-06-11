1992s Whistler's Mother

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【商品説明】90sWhistler'sMothertシャツ1992STUDIOQコピーライトONEITAmadeinUSA画家ジェームズ・マクニール・ホイッスラー1871年の作品 『灰色と黒のアレンジメント-母の肖像』通称Whistler'sMother《ホイッスラーの母》のスタジオQオマージュtシャツ原作は作者ホイッスラーの母親、アンナ・マクニール・ホイッスラーの肖像画ホイッスラーの祖国アメリカでは母親像の象徴として扱われ、ビクトリア時代のモナ・リザなどとも呼ばれているアートネコ猫アニマルtオニータボディ袖裾シングルステッチ霜降りグレーアメリカ製ブランドONEITAサイズ表記:L【実寸サイズ】着丈:約68.5cm身幅:約56cm肩幅:約53cm袖丈:約20.5cm※手作業による平置き計測のため多少の誤差はご了承下さい。【状態】古着ならではの着用感がございます。襟ぐりやボディに画像の様な汚れがございます。画像と合わせてご確認ください。USED商品ですので使用感等がございます。特製としてご理解頂いた上ご注文下さい。価格交渉の際は必ずご希望額のご提示をお願いします。10%以上のお値下げは承っておりません。（お値下げ出来ない商品もござますのでご了承下さい）コメント、ご購入の前にプロフィールの必読をお願いします。ご納得頂けない方はご購入をお控えください。他にも出品しております。よろしければご覧ください。