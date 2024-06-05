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レオナルドダ・ヴィンチ【ウィトルウィルス】90s的人体図★Tシャツ★レア
商品番号 M84521083791
商品名

レオナルドダ・ヴィンチ【ウィトルウィルス】90s的人体図★Tシャツ★レア
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ウィトルウィルス】・・・的人体図・・・90sシンプソンズレオナルドダ・ヴィンチ(ウィトルウィルス)的人体図パロディアートヴィンテージ・アニメTシャツ(フルーツオブザルーム)ボディ黒Tシャツ★レアかなり前のものですがマニアの方なら価値が分かるかと思いますこのタイプのものは珍しいです。なかなか出回らない一着！！！まだまだ着ていただけるかと思いますがヴィンテージによりご理解が有る方お好きな方に写真確認の上でのご検討にてお譲り致します早い者勝ち！！身幅・５１cm身の丈・５１cm着丈・71㎝若干の違いが有るかも知れません是非ともご検討くださいますよう宜しくお願い致します■商品購入確認後終了の際は速やかに評価をお願い致します■即購入歓迎○■値下げ不可スムーズなお取り引きを宜しくお願いいたします
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