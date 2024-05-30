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Old クロムハーツ　トラッカーキャップ
商品番号 U24620934058
商品名

Old クロムハーツ　トラッカーキャップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChromeHeartsのFUCKトラッカーキャップタグやサイズ表記からして古いタイプの物です。かなり前にRAGTAGで購入しました。OTTOボディ　サイズ4男性でも女性でも被れるサイズ感です古いので型崩れとフロントのスポンジの劣化が見られます、かぶれば気にならないかと思いますが。画像をよく見て判断ねがいます。
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