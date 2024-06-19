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ポールスミス二つ折り財布ブラック
商品番号 V19793379922
商品名

ポールスミス二つ折り財布ブラック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

PaulSmithポールスミス定価25000カードポケット×12札入れ×2コインケース(小銭入れ)×2タテ9cmヨコ13cmマチ(幅)3cm状態：一回だけお金を入れただけです。持ち歩いたりはしていません。美品です。カラー···ブラック素材···本革
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