【極美品　付属品完備】サンローラン　長財布　ラウンド　キャビアスキン　YSLロゴ

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます!他の人気商品はこちらをタップ#ノエSHOP一覧○アイテムサンローランSAINTLAURENT長財布ラウンドファスナーウォレットキャビアスキンレザーカサンドラYSLロゴ付属品完備極美品○サイズタテ11cmヨコ19.5cmマチ2cm○商品説明YSLロゴが特徴的な長財布となります!○状態特に目立った傷や汚れはありません。○カラー黒ブラック色味は記載がない場合主観で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材レザー〇付属品保存袋カード類箱○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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