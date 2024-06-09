✨美品✨バーバリー ロンドン TB ロゴ キャビアスキン ラウンドファスナー

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○アイテムBurberryバーバリーBurberryLondonバーバリーロンドンBロゴTBロゴインターナショナルモノグラムトレンチレザー財布メンズレディースユニセックス男女兼用 エルモア○サイズタテ約 10.5cmヨコ約 18.5cmマチ約 2cm○仕様カード入れ×12小銭入れ×1お札入れ×2ポケット×2○状態綺麗な状態でまだまだ長く愛用して頂ける商品になります。○カラー黒 ブラック○素材レザー 本革○付属品ギャランティカード保存袋○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入場所ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号 321280000024280