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- 希少 90s ONEITA POWER-T アート ビンテージ Tシャツ
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商品詳細
ダメージなど無いです。ネイビーシングルステッチセンタープリントのアートデザインでおしゃれです。着丈68身幅48肩幅50くらいです。ユニセックス他にもアメリカ古着やストリート系など多数出品してます。袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏BitchSKATEBOARDSやALIENWORKSHOP、POWELLPERALTABONES、OLDSTUSSY、TONYHAWK、ZORLAC、GRATEFULDEAD、ラットフィンクなど80年代90年代OLDSKATE好きな方やGIRLSKATEBOARDSやCHOCOLATESKATEBOARDS、BUTTERGOODS、dime、bott、evisen、alltymersなどアメリカスケボーブランド好きな方、Kyneや村上隆さん、VERDY、KAWS、kaikaikiki、アンディウォーホル、キースヘリング、バスキア、ストリートアート、草間彌生さん、岡本太郎さん、マークゴンザレスなどアートや絵画、芸術、美術、現代アート、風刺画好きな方オススメです。オススメです。
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