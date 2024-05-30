【新品未使用】28㎝／ナイキ ダンク LOW 365 By Youメンズシューズ

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サイズ：28㎝状態：自宅玄関で試着のみ、履く機会がないので出品します。付属品：なし、スニーカーのみの発送になります■即購入の方のみ■日中コメント返信できません■値下げはしていません。■専用対応しておりません■早い物勝ち検索用nikeダンクナイキダンクLOWナイキバイユーエアジョーダンエアジョーダン1エアジョーダンワンエアフォースダンクローノースカロライナ