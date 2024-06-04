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希少 初期アルマーニ ヴィンテージ ウール\u0026シルク ネクタイ
商品番号 Q27323052493
商品名

希少 初期アルマーニ ヴィンテージ ウール\u0026シルク ネクタイ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-推定70年代のアルマーニになります。アイリッシュポプリンに結構似ているシルク\u0026ウールで、素敵な表情をしています。[状態]気になる汚れダメージなく綺麗です。[サイズ][備考]##phot02315
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