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- レア《ポールマッカートニー》両面プリント バンドTシャツ/メンズXL
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商品詳細
古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《PaulMcCartneyポールマッカートニー》両面ビッグプリント半袖Tシャツ/メンズXL〜2XLレア○人気ポールマッカートニー両面ビッグプリントTシャツです◎珍しい両面プリントアイテムです♪■COLOR:ブラック■SIZE:メンズXL〜2XL［USXL］■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅 57cm身幅 65cm着丈 69cm袖丈 24cm■CONDITION 【B】目立ったダメージのない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。
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