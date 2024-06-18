カステルバジャック シガール ラウンドファスナー 長財布 083603 アカ ...

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商品詳細
こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品■商品の詳細説明■ブランド名：カステルバジャックCASTELBAJAC商品名：シガールラウンドファスナー長財布商品コード：083603サイズ：幅19.5cm×高9.2cm×マチ2.2cm色：アカ重量：170g品物の状態：■正規ライセンス品■新品■素材：牛革×羊革仕様：[内側]札入れ×2 ファスナー小銭入れ（2層）×1 カード入れ×12 差し込みポケット×2 [背面]差し込みポケット×1
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