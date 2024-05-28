ニューエラ 59FIFTY ダックカモ キャップ 7-1/2 LAドジャース

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NEWERA59FIFTYWORLDSERIESDuckCamo60237948LADODGERS7-1/2（ニューエラLAドジャースダックカモキャップ）ブランド名：NEWERA（ニューエラ）NEWERAの定番アイテム59FIFTYCAPダックカモを採用したカスタムシリーズサイドにはワールドシリーズパッチをレイアウトアンダーバイザーはネオンオレンジでカラーリングサイズ調整の無い仕様です！！サイズ：7-1/2（約：59.6cm）※並行輸入品になります。※海外製品のため、糸のほつれや作りが多少雑な場合があります。不良品の対象とはしません。※上記をご了承の上ご注文下さい。ITEMCODE：60237948JANコード：196312635983