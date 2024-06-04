HTC(HOLLYWOOD TRADING COMPANY)スタッズベルト

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商品詳細
素材···本革HTC(HOLLYWOODTRADINGCOMPANY)スタッズベルト（サイズ）長さ110センチ幅3.5センチ1番奥の穴まで25センチほとんど使用しておりません。美品です。純正の箱はありません。別の箱に入れての発送となります。
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