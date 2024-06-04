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- ☆お値下げ☆ ちいかわ×サンリオキャラクターズ モモンガ クロミ セット
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商品詳細
ちいかわ×サンリオキャラクターズモモンガクロミ・ぬいぐるみ・マスコット・ペアブローチ○新品未使用(暗所保管)すべて袋に入ったまま保存、タグ付き○梱包濡れ防止をし、一番安価な発送方法にて発送予定となります。発送期限は仕事で前後するため4-7日にて設定しております。※それ以内に発送できる可能性もあり。希望があれば事前にコメントでお伝えください。特に質問等なければ即購入可能です！人気タイトル···ちいかわ
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