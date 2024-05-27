newera ニューエラ　キャップ　9forty LA ドジャース　新品

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◎ ご覧頂き誠にありがとうございます。 ◎ 只今ニューエラが大変不足しておりニューエラUSAより仕入れが個数を限定されております。あと少ししか入荷のめどがたっておりません。見つけた方はお急ぎ下さい。メルカリ内で非常に【模倣品】が多いので、ご参考になりましたら幸いです。私が出品しておりますのは●完全正規品●となります。写真4枚目、つば裏のホログラムシールがございます。・正規品→MAJORLEAGUEBASEBALLと記載。・模倣品→MLB等、略されている。写真5枚目、帽子の内側のタグにNEWERAのロゴがございます。・正規品→NEWERAのロゴの下にONESIZEFITSMOST と記載があり。・模倣品→ONESIZEFITSMOST の記載なし。 別の所に貼ってある場合あり。その他にも細かい所が多々、異なっています。正規品をお求めの方にご安心してご購入して頂きたくこのような事を書かせて頂きましたm(__)mNEWERAnewera9fortyキャップLADodgers CAPです！！！シンプルながら抜群にカッコいいこちらの CAPどんなコーディネートにもあいます。サイズは☆アジャストタイプのワンサイズ☆フリーサイズとなっております。★カラー ロイヤルブルー × ホワイトメンズ でも レディース でもご活躍して頂けます♪♪只、あくまでも並行輸入品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。【要確認事項】通常、発送はネコポス 厚さ３センチ以内になります。なるべくコンパクトにして発送致します。薄くするために型を潰すため、型崩れがでる可能性があります。ご購入頂く方はご了承のうえ、ご購入お願い致しますm(__)mトラブル防止の為に、書かせて頂いておりますコンパクトBOX プラス450円で変更致します。(メルカリ用)で発送して欲しいかたは金額が変わりますので、必ずコメントください！#ニューエラ#newera #帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール #ソックス #sox#NY #メンズ #レディース #ネイビー