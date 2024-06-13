■新品限定特価■牛革カーボン！ビルフォード！ラウンドコインケースウォレットBK

カラー...ブラックお洒落なカーボンの紋様を要するスタイリッシュな外観に加え、手にスッポリ入る絶妙のサイズ感。小銭が落ちる事が無いファスナー開閉仕様。お洒落に使いこなせるコインケースです。小銭が落ちにくいボックスタイプのコインスペース、カードポケット2か所。■商品名：小銭入れメンズBEAMZSQUARE牛革カーボンレザーファスナーコインケース■ブランド：BEAMZSQUARE-ビームズスクエア-■品番：BS-92013BK■カラー：オールブラック■サイズ：約縦8.5cm横10.5cmマチ2.0cm■素材：外側/牛革カーボンレザー・内側/牛革■収納：ラウンドファスナー式・ボックス式コインスペース・カードポケット×2・マチ付きポケット×1#新品未使用 #コインケース財布 #送料無料 #即購入歓迎#敬老の日



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