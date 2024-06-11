ターコイズ　インディアン　925 リング

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商品詳細
画像にてご確認下さい。頂き物でお蔵入りしており特に使っておらず。╭(・ㅂ・)و̑̑925刻印２つJA規格２６号#珊瑚#ジュエリー#ナバホ#ホピ#ネイティブ#アメリカン#ジャングル#族#肖像#彫刻#銀製品#950
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