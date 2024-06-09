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アンダーカバー2002AW魔女期　トラッシュ　コラボ　シルバー925 ネックレス
商品番号 O83731217476
商品名

アンダーカバー2002AW魔女期　トラッシュ　コラボ　シルバー925 ネックレス
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 16,245 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンダーカバー2002AW魔女期トラッシュとのコラボアイテムになります。今ではほとんど見かけなくなりましたが、この度コレクション整理の為出品致します。シルバーですので、経年の黒ずみございますが、磨けばキレイになります。あまり使用しておりませんので、破損やプレート部分に目立つキズもありません。大事に永く使えるものと思います。チェーン長さ平置き実寸で約34センチ✕2になります。材質...シルバー925カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/waveform252717.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi127947.html
http://narcologia.ru/goods/browse246391.html
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