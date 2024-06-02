【mila schon】小物4点セット（名刺入れ・小銭入れ・長財布・ベルト）

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ミラショーンの名刺入れ、小銭入れ、長財布、ベルトの4点セットです。画像2枚目が名刺入れ、3枚目が小銭入れです。外側にファスナーがついているほうが小銭入れです。すべて牛側が使用されています。柔らかく滑らかなさわり心地で、とても使いやすいと思います。つくりはメンズのものだと思いますが、女性の方にも使っていただけると思います。スタイリッシュでかっこいい商品ですので、プレゼントにもお勧めです。ベルトは5つ穴があけられています。ベルトは日本製、ほか3点は中国製となっています。※バラ売りは不可とさせていただきます。出品者古着一覧→#tomoaki古着●実寸サイズ名刺入れ 縦70mm横110mm小銭入れ 縦70mm横105mm長財布 縦95mm横187mmベルト 長さ111cm素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。●カラーブラック●素材牛革●状態特に目立つ汚れ無し。タグもあり美品です。#milaschon ミラショーン レディース レディース小物 財布 ウォレット ユニセックス ギフト ポールスミス カルバンクライン ブランド※トラブル防止のため購入前に一度プロフィールをご確認下さい。