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【mila schon】小物4点セット（名刺入れ・小銭入れ・長財布・ベルト）
商品番号 F57434889791
商品名

【mila schon】小物4点セット（名刺入れ・小銭入れ・長財布・ベルト）
ブランド名 ミラショーン
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミラショーンの名刺入れ、小銭入れ、長財布、ベルトの4点セットです。画像2枚目が名刺入れ、3枚目が小銭入れです。外側にファスナーがついているほうが小銭入れです。すべて牛側が使用されています。柔らかく滑らかなさわり心地で、とても使いやすいと思います。つくりはメンズのものだと思いますが、女性の方にも使っていただけると思います。スタイリッシュでかっこいい商品ですので、プレゼントにもお勧めです。ベルトは5つ穴があけられています。ベルトは日本製、ほか3点は中国製となっています。※バラ売りは不可とさせていただきます。出品者古着一覧→#tomoaki古着●実寸サイズ名刺入れ　縦70mm横110mm小銭入れ　縦70mm横105mm長財布　縦95mm横187mmベルト　長さ111cm素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。●カラーブラック●素材牛革●状態特に目立つ汚れ無し。タグもあり美品です。#milaschon　ミラショーン　レディース　レディース小物　財布　ウォレット　ユニセックス　ギフト　ポールスミス　カルバンクライン　ブランド※トラブル防止のため購入前に一度プロフィールをご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/traverse557526.html
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