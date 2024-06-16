【箱あり美品】TOM WOOD　コインリング　ゴールド　62（約22号）

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TOMWOODトムウッドコインリング ゴールド 62（約22号）現在は販売されていない希少なゴールドコインリングです。3年ほど前に新宿伊勢丹メンズ館にあるTOMWOODにて購入致しました。表面に細かな傷は複数ありますが、新品よりも味が出ており、浮かずに手に馴染みます。（シルバーアクセサリーは新品を傷付けてから使う方も多いそうです）■商品名CoinRingGoldコインリングゴールド■サイズ62：約22号内径19.8mm円周62.2mm■素材925スターリングシルバー/9KゴールドトッププレートちなみにTOMWOODは、KingGnuの常田さんが愛用しており、ここ数年で大人気のブランドです。大切に使用しておりましたが、趣味が変わったため出品です。質問等気軽によろしくお願い致します。