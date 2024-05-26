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k18 コイン(マリア)
商品番号 O25941570697
商品名

k18 コイン(マリア)
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 23,200 円
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商品詳細

商品名：純金(K24)マリアペンダント　2.5gK18枠付素材：純金(K24)マリアコイン　2.5g　　　K18枠　2.4g　　　総重量4.9g8月に新品で購入して、喜平に一度通してから箱に保管していました。付けて外へ持ち出していません。保証書あり。金額交渉致します。
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