PRADA　キーリング

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商品詳細
【商品説明】PRADAのキーリングです。未使用品です。宜しくお願い致します。【付属品】写真に載せていますのが全てです。【発送方法】らくらくメルカリ便、送料無料で発送させて頂きます。折り畳んで発送させて頂きます。【連絡事項】写真は全て手元にある商品を撮影しております。画像のご確認お願いいたします。なお、商品のすり替え防止のため、購入後の返品はご容赦ください。
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