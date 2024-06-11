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dunhill ダンヒル 二つ折り財布
商品番号 B39255381768
商品名

dunhill ダンヒル 二つ折り財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6年ほど前に購入したものになります。実際に使用したのは3ヶ月ほどです。多少傷はございますが、目立つような大きな傷はございません。※箱は無く商品は画像の財布だけになります。カラー...グレー財布形...二つ折り素材...本革
http://narcologia.ru/goods/assessor647203.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical88201.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial71216.html
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