dunhill ダンヒル 二つ折り財布

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商品詳細
6年ほど前に購入したものになります。実際に使用したのは3ヶ月ほどです。多少傷はございますが、目立つような大きな傷はございません。※箱は無く商品は画像の財布だけになります。カラー...グレー財布形...二つ折り素材...本革
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