【新品未使用‼️】HERMES エルメス　ハット　フレッド・ライン

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商品詳細
HERMESエルメスハット フレッド・ラインブルー系サイズ58メンズカテゴリですが、女性もお使いいただけます。新品未使用品。国内直営店にて購入。ショップカードはおつけしません。ふわっと梱包して発送しますが、多少の型崩れはご了承ください。あくまで自宅保管の中古品ですので、ご理解の上、ご購入お願いします。すり替え防止のため、返品、返金はいたしませんので、ご納得いくまでご質問ください。
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