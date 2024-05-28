新品未使用 Calvin Klein 帽子 (黒)

CalvinKlein帽子(黒)メーカー小売価格￥7700●サイズサイズ頭周50〜80高さ13つば7[OneSize]※サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承下さいませ。●素材・コットン100％■仕様・6パネルベースボールキャップ・カーブドブリム・スナップバック調整素材···コットンカラー···ブラック素材···コットンカラー···ブラック



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