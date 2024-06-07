JAL A350-900 2号機3号機 1/200限定モデル2機セット数量限定品

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ご覧いただきありがとうございます。JALのAIRBUSA350-900の運航開始を記念して、数量限定で制作されたリミテッドプリントモデル、2号機（JA02XJ）と3号機（JA03XJ）の2機セットです。羽田空港のBLUESKYFLIGHTSHOPで購入後暗所で保管しておりました。未使用ですが、今回撮影のために1回だけ開箱しています。モデル全体の写真は9，10枚目の参考画像でご確認ください。胴体部分には、A350機体に使われているものと同じ塗料が採用されています。また木製台座に取り付けたプレートに、シリアルナンバーが記載されています。●サイズ（約）：全長33.4×幅32.37×高さ8.52cm（台座含まず）、箱：縦37×横37×高さ13cm●縮尺：1/200●素材：モデル胴体/HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）、翼部（主翼・尾翼）/ABS樹脂●付属：木製台座（オリジナルシリアルナンバープレート付き）●エバーライズ社製＊当方喫煙・ペットなしです。JALUX公式日本航空JAPANAIRLINES