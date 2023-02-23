A.PRESSE SILK NEP SPORTS JACKET 23SS

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a.presseアプレットのシルクネップスポーツジャケットです。購入後1度短時間着用のほぼ未使用です。23SSA.PRESSE(アプレッセ)/SILKNEPSPORTSJACKETサイズ2カラ－D.Navyコットン:77%シルク:23%パイピング:羊革30'sのスポーツジャケットをベースにしたモデルです。太番手の糸と細番手の糸を撚り合わせ、不均一な糸形状にした綿糸を経糸に使用したコットンシルクギャバジン。抜きにシルクネップと硫化染めした超長綿をミキシングで打ち込むことにより、昔の紡績がラフだった味わい深きヴィンテージコットンのクオリティーを上質な繊維を用いて表現しています。更に仕上げ工程でニドムバイオ加工することによって、退色感とシルクの経年変化したフィブリル感を出していることも特徴です。アプレッセapressea.presseheugncomoli