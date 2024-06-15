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NEW ERA シカゴホワイトソックス　キャップ　黒　ラスト一個
商品番号 Y12173735647
商品名

NEW ERA シカゴホワイトソックス　キャップ　黒　ラスト一個
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERACHICAGOWHITESOX1917WORLDSERIESSIDEPATCH9THIRTY(BLACK)(ニューエラシカゴ・ホワイトソックスワールドシリーズサイドパッチナインサーティ)商品説明新作キャップ　23SSライトサイドにワールドシリーズやオールスターゲームのサイドパッチをレイアウトしたシリーズ。シルエットは柔らかな被り心地が特徴の9THIRTY。リアのクロスストラップ（サイズ調整するストラップ）で頭回り約56.8cmから60.6cmまでサイズ調整が可能です。カラー　　　　　　　　素材BLACK×WHITEコットンラスト一個になります定価5000円新品、未使用歴代所属日本人選手高津臣吾(2004-2005)井口資仁(2005-2007)福留孝介(2012)HIPHOPのラッパーがめちゃくちゃ愛用してます三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBE山下健二郎ELLYSHOKICHIATSUSHIEXILE啓司　NAOTO岩田剛典Eric.B.Jr¥ellowBucksJPTHEWAVYTygaTravisScottASAPRockyKanyeWestJustinBieberDr.DreJay-ZDOBERMANINFINITYKUBO-CGSP-CHOSWAYKAZUKIAK-69BADHOPYZERRVirgilAbloh（ヴァージルアブロー）カラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/manufacture871141.html
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