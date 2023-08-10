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Pioneer　DJ　ミニチュア　コレクション　全4種　ガチャ　フィギュア
商品番号 B14194900364
商品名

Pioneer　DJ　ミニチュア　コレクション　全4種　ガチャ　フィギュア
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます当方のプロフィールを一読してからのご購入をお勧めいたしますカプセル不要の場合には499値下げ可能です落札する前にコメントよりお知らせ下さい発送方法はヤマトのメルカリ便に変更致しますPioneer　DJ　ミニチュア　コレクション　全4種　ガチャ　フィギュア　カプセル付き匿名配送になりますゆうパケットプラスで配送いたします即購入OK即日配送対応コンプリートセット4種⚫︎CDJ-3000ProfessionalDJMultiplayer⚫︎PLX-1000ProfessionalDirectDriveTurntable⚫︎VM-50ActiveMonitorSpeaker＆HDJ-X10FlagshipOver-earDJHeadphones⚫︎DJM-A94-channelprofessionalDJmixer※ガチャガチャ商品のため初期不良（キズや色ムラ等）ある場合がございます※製品の初期不良についてはメーカーへの直接のお問い合わせをお願い致します#匿名配送#ゆうパケットプラス#パイオニア#pioneer#dj#ガチャガチャ#ガチャ#フィギュア#コレクション#フルコンプ#フルコンプリート#カプセル付き#即購入OK
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