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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。富士急ハイランドの機動戦士ガンダムガンダム・ザ・ライドア・バオア・クーにて販売された、ジオン軍ライセンスプレートペンダントです。箱に破れ、折れがあります。缶ケースの裏面に凹んでいる箇所があります。ご不明な点がございましたら、コメントよろしくお願いいたします。ドッグタグ シルバー 銀 ネックレス
http://narcologia.ru/goods/unusable575574.html
http://narcologia.ru/goods/pompous97023.html
http://narcologia.ru/goods/competitive755881.html
ジオン軍 ライセンスプレートペンダント-
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