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21SS ATTACHMENT アタッチメント セットアップ
商品番号 Q82451047012
商品名

21SS ATTACHMENT アタッチメント セットアップ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 9,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ATTACHMENTのオープンカラーシャツとパンツのセットです。STUDIOUS別注のアイテムになります。・DROPSHOULDEROPENCOLLARS/SSH　サイズS　OLIVE　定価19800円・BELTEDWIDETAPEREDSLACKS　サイズS　OLIVE　定価22000円とろみとシャリ感のある生地です。伸縮性もありドレープ感がたまりません。カラー···グリーン購入後、５回程度着用しております。損傷などは見当たりませんが中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。
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30〜40代男性の休日に着るセットアップはこれで決まりATTACHMENTのPE ...

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細身ながらもストレス無く着用できるATTACHMENTの2Bジャケット ...

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FEATURE | ATTACHMENTのセットアップ – session

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