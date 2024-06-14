アリゾナフリーダム T-46a シルバー 全銀 フェザー ペンダントトップ ...

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ARIZONAFREEDOMアリゾナフリーダムT-46aシルバー全銀40mm太陽神プレーンフェザーペンダントトップネックレスイーグル右向き※自己紹介文を読んでからご参加下さい。他でも出品しておりますので購入前に必ず在庫確認のメッセージをお願いいたします。メッセージなく購入されてもお取引はできませんので必ずメッセージで在庫確認後購入よろしくお願いします。商品詳細ブランド：ARIZONAFREEDOM商品名：40ｍｍシルバーフェザーペンダントトップ【右向き】カラー：シルバーサイズ：縦約3.9cm横最長部約1cm素材：SILVER925付属品：なし状態：多少の細かなスレや小傷はありますが、目立つダメージはなくまだまだお使いいただけるかと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんがご了承ください。4043782201S