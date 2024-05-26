  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
商品番号 B17810564231
商品名

ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
ブランド名 ジュンコシマダ
特別価格 税込 4,788 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ジュンコ　シマダの2つボタンスーツです。冠婚葬祭用に買いましたが、出番がないので出品します。アオキで8万円で購入しました。サイズはY5で、身長170センチの標準体型用です。ジャケット肩幅　41.5袖丈　60身幅　脇下45着丈　襟下702つボタン、シングルサイドベンツ、袖は3つボタンパンツ股下　75裾幅　20シングル　折り返し生地9センチノープリーツ、ウエストはアジャスター付きで幅広いウエストサイズに対応可能で、体型変化を気にせず長く使えます。現在は78センチに設定。マイナス6センチ、プラス5センチくらい変幻自在です。（特記事項）常識のないお値下げ交渉はご遠慮ください。常識のない値下げ交渉をされる方はブロック致します。また、商品到着後に受取連絡をして頂けない方も散見されます。受取連絡をして頂かないと、出品者への入金が大幅に遅延しますので、マナーとしてお願いします。商品到着後2日以内に受取連絡をして頂けない場合、「悪い落札者」の評価をつけさせて頂きます。季節感···春、夏、秋カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/stair331900.html
http://narcologia.ru/goods/unusable600474.html
http://narcologia.ru/goods/preference944738.html
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
【通年】ナノブラック加工 シングルフォーマルスーツ JUNKO ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】ナノブラック加工 シングルフォーマルスーツ JUNKO SHIMADA ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】ナノブラック加工 シングルフォーマルスーツ JUNKO SHIMADA ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】シングルフォーマルスーツ JOURNAL WORKS（ベーシックシルエッ ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】シングルフォーマルスーツ JOURNAL WORKS（ベーシックシルエッ ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】シングルフォーマルスーツ JOURNAL WORKS（ベーシックシルエッ ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】ナノブラック加工 シングルフォーマルスーツ LES MUES ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】ナノブラック加工 シングルフォーマルスーツ JUNKO SHIMADA ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
アオキ セットアップスーツ(メンズ)の通販 300点以上 | AOKIのメンズを ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
JUNKO SHIMADA - 高級ブランドメンズスーツ/JUNKO SHIMADA JS homme ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
アオキ セットアップスーツ(メンズ)の通販 300点以上 | AOKIのメンズを ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】シングルフォーマルスーツ JOURNAL WORKS（ベーシックシルエッ ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
アオキ 結婚式 セットアップスーツ(メンズ)の通販 33点 | AOKIのメンズ ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
日本最大のブランド 【アダムエロペ セットアップ】バンドカラーシャツ ...
ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円
通年】ナノブラック加工 シングルフォーマルスーツ JUNKO SHIMADA ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru