ジュンコシマダのブラックスーツ、冠婚葬祭用、サイズY5（170センチ）定価8万円

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ジュンコ シマダの2つボタンスーツです。冠婚葬祭用に買いましたが、出番がないので出品します。アオキで8万円で購入しました。サイズはY5で、身長170センチの標準体型用です。ジャケット肩幅 41.5袖丈 60身幅 脇下45着丈 襟下702つボタン、シングルサイドベンツ、袖は3つボタンパンツ股下 75裾幅 20シングル 折り返し生地9センチノープリーツ、ウエストはアジャスター付きで幅広いウエストサイズに対応可能で、体型変化を気にせず長く使えます。現在は78センチに設定。マイナス6センチ、プラス5センチくらい変幻自在です。（特記事項）常識のないお値下げ交渉はご遠慮ください。常識のない値下げ交渉をされる方はブロック致します。また、商品到着後に受取連絡をして頂けない方も散見されます。受取連絡をして頂かないと、出品者への入金が大幅に遅延しますので、マナーとしてお願いします。商品到着後2日以内に受取連絡をして頂けない場合、「悪い落札者」の評価をつけさせて頂きます。季節感···春、夏、秋カラー···ブラック