DC　スワンプシング

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ガラスケースの整理\u0026入れ替えの為出品致します。スワンプシングこの状態でずっとガラスケースで飾ってました。迫力があります。写真に写っているものが全てです。中古になる為気になる方はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア#マクファーレン#marvel#マーベルレジェンド#植物