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‼️ラスト1点‼天然ダイヤモンド ベルト リング 0.1ct サイズ18号
商品番号 G70353903514
商品名

‼️ラスト1点‼天然ダイヤモンド ベルト リング 0.1ct サイズ18号
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 79,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細素材Pt900（プラチナ900）/K18イエローゴールド（18金）天然ダイヤモンド:0.1ctリングサイズ:18号縦：約11mm横：約21mm（腕含む）厚み：約3mmこちらの商品は天然ダイヤモンドを証明する鑑別書が付いております。ジュエリーボックスに入った状態で発送いたします。商品すり替え防止の為、返品はお断りしております。発送前にも再度検品をいたします。※ダイヤモンドは爪留セッティングされております。セーター等の衣類品の糸で爪に引っかかりダイヤモンドが外れる恐れもございます。お取り扱いの際にはくれぐれもご注意下さい。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−他にも多数（指輪ネックレス等）出品しております。是非【#とりこ宝飾店】からご覧ください。⭐︎セット購入で大幅値引き致しますのでご検討の際はお気軽にお問合せ下さいませ。⭐︎フォロワー様限定割引もございますので、是非フォローを宜しくお願い致します^_^−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−材質···ゴールド、プラチナ装飾···ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/moisture279769.html
http://narcologia.ru/goods/revamp635122.html
http://narcologia.ru/goods/encourage960372.html
Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.51ct サイズ18号 10.9ｇ | labiela.com
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K18 天然ダイヤモンドリング D1.00ct サイズ18号 18金 4.5g | labiela.com
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