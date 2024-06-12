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HERNO ブルゾン
商品番号 K28148642929
商品名

HERNO ブルゾン
ブランド名 ヘルノ
特別価格 税込 10,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘルノカラー...ブルーサイズ着丈70cm身幅57.5×2袖丈69cm着用機会が少なくなったので出品しました。これからのシーズンに最適です。イタリアのきれいな湖の近くにあるレーザで生まれたブランド。スポーティな機能素材にモード感を適度に取り入れた都会的なデザインが特徴。#HERNO#ヘルノ#フード#ブルゾン#ショートブルゾン#アウター#軽量#blue#格安#ブランド
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